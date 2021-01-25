РИАМО - 25 янв. С 23 по 25 января в Подмосковье выявили 3418 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявили 1163 случая заражения, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 186 551 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3 546 человек. Выздоровели и выписались 146 579 человек», - говорится в сообщении.

84 новых случаев заражения выявили Люберцах, 75 – в Мытищах, 66 – в Щелкове, 64 – в Королеве, 59 – в Раменском, 52 - в Балашихе, 41 – в Реутове, 44 – в Солнечногорске, 39 – в Долгопрудном, 37 – в Домодедове, 33 – в Пушкине, 31 – в Лобне, 30 – в Орехово-Зуеве, 28 – в Ступине, по 25 – в Волоколамске и Ленинском округе, по 24 – в Коломне и Лосино-Петровском, 23 – в Лобне, по 22 – в Красногорске и Химках, 20 – в Егорьевске.

Еще по 17 случаев инфицирования – в Дзержинском, Ивантеевке и Дмитрове, 18 – в Истре, по 16 – в Подольске и Сергиевом Посаде, 14 – в Электростали, 12 – в Серпухове, по 11 – в Жуковском, Рузе и Луховицах, по 10 – в Богородском округе, Краснознаменске, Шатуре, Черноголовке, девять – во Фрязине, по восемь – в Дубне, Чехове, Кашире, Наро-Фоминске, по семь – в Котельниках и Можайске, по шесть – в Павловском Посаде и Электрогорске.

Кроме того, по четыре случая инфицирования выявили в Лыткарине и Озерах, по три – в Рошале, Клину и Лотошине, по два – в Воскресенске, Зарайске, Звездном городке, Красноармейске и Серебряных Прудах, один - в Пущине.

Ни одного случая заражения не зафиксировано в Бронницах, Власихе, Молодежном, Протвине, Талдоме, Шаховской.

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