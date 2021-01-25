РИАМО - 25 янв. За прошедшую неделю в Подмосковье открылось 37 точек вакцинации от коронавируса в стационарах, автомобили ежедневно развозят вакцину в 50 прививочных пунктов, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Количество точек. Мы за прошедшую неделю с опережением увеличили уже до 130, то есть 37 новых точек в стационарах открыто», – сказала Стригункова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства области и главами округов.

Она добавила, что в регионе также увеличили число автомобилей, которые развозят дозы вакцины. Это позволяет теперь каждый день развозить вакцину в 50 точек.

Прививку от коронавирусной инфекции в Подмосковье сделали свыше 49 тысяч человек. 64,8 тысячи доз вакцины от Covid-19 поступило в регион на прошлой неделе.

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Текстовая трансляция

25 ЯНВАРЯ

- 37 пунктов вакцинации от Covid открыли в подмосковных стационарах за неделю. Всего в регионе работают 130 точек вакцинации от коронавируса в стационарах.

- Количество госпитализаций Covid‑пациентов в Подмосковье за неделю сократилось на 26%. Выявление новых случаев в сутки снизилось на 15%.

- Более 1,2 тыс человек поставили привику от Covid‑19 в подмосковных ТЦ. Наибольшее количество вакцинаций в торговых центрах отметили в Химках, Сергиевом-Посаде и Балашихе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 163 больных. В Москве - 2 382.

- Российские ученые впервые в мире сфотографировали «британский» штамм коронавируса.

- Онкобольных призвали к осторожности при вакцинации «Спутником V». Врачи не владеют полной информации о влиянии вакцины «Спутник V» на состояние пациентов.