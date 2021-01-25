РИАМО - 25 янв. За прошедшую неделю в Подмосковье открылось 37 точек вакцинации от коронавируса в стационарах, автомобили ежедневно развозят вакцину в 50 прививочных пунктов, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Она добавила, что в регионе также увеличили число автомобилей, которые развозят дозы вакцины. Это позволяет теперь каждый день развозить вакцину в 50 точек.
Прививку от коронавирусной инфекции в Подмосковье сделали свыше 49 тысяч человек. 64,8 тысячи доз вакцины от Covid-19 поступило в регион на прошлой неделе.
Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>
Текстовая трансляция
25 ЯНВАРЯ
- 37 пунктов вакцинации от Covid открыли в подмосковных стационарах за неделю. Всего в регионе работают 130 точек вакцинации от коронавируса в стационарах.
- Количество госпитализаций Covid‑пациентов в Подмосковье за неделю сократилось на 26%. Выявление новых случаев в сутки снизилось на 15%.
- Более 1,2 тыс человек поставили привику от Covid‑19 в подмосковных ТЦ. Наибольшее количество вакцинаций в торговых центрах отметили в Химках, Сергиевом-Посаде и Балашихе.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 163 больных. В Москве - 2 382.
- Российские ученые впервые в мире сфотографировали «британский» штамм коронавируса.
- Онкобольных призвали к осторожности при вакцинации «Спутником V». Врачи не владеют полной информации о влиянии вакцины «Спутник V» на состояние пациентов.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии