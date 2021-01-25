РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 янв. В Домодедове за сутки выявили 37 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 5511 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за период с 23 по 25 января выявили 3 418 случаев заболевания, из них 1 163 - за минувшие сутки.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 186 551 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3 546 человек. Выздоровели и выписались 146 579 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам за минувшие сутки: <...> Домодедово - 5 511 (плюс 37)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.