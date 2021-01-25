РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 янв. Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в СНТ «Заозерный» городского округа Щелково, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В понедельник в 2:28 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании частного дома в СНТ «Заозерный».

«Пожар был ликвидирован в 5:00, пострадавших нет. Для ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены две единицы техники и девять человек», - говорится в сообщении.