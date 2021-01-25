РИАМО - 25 янв. В 2020 году в Подмосковье на 12% снизилось число погибших в ДТП, также удалось сохранить тенденцию снижения показателей аварийности, сообщил на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника полиции - начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«За 12 месяцев 2020 года количество ДТП на дорогах области сократилось на 17%, что составляет 1 тысячу ДТП, количество погибших в них снизилось на 12%, что равно 100 погибшим, а количество раненых – на 17%, то есть на 1,2 тысячи человек», - сказал Кузнецов.

Он отметил, что благодаря целенаправленной комплексной систематизированной работе Госавтоинспекции в тесном взаимодействии с правительством Московской области в 2020 году удалось сохранить устойчивую тенденцию снижения показателей аварийности.

Ранее в 38 городских округах Московской области установили более 300 искусственных дорожных неровностей (ИДН) для повышения безопасности и снижения числа ДТП.