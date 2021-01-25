РИАМО - 25 янв. Уровень детской смертности на дорогах Подмосковья за прошлый год не изменился, а количество ДТП с участием детей сократилось на 25%, сообщил в ходе пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника полиции - начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области генерал-майор полиции Виктор Кузнецов.

«Снижаются показатели детского дорожно-транспортного травматизма. Количество ДТП с участием детей снижено на 25%, то есть на 144 ДТП. Число детей, получивших ранения, также снизилось на 25%, то есть на 152 человека. Вместе с тем, несмотря на указанное сокращение показателей, уровень детской дорожной смертности остался на уровне прошлого года - погибло 13 детей», - сказал Кузнецов.

Он отметил, что с начала 2021 года в ДТП в Подмосковье погибли два ребенка.

Ранее в 38 городских округах Московской области установили более 300 искусственных дорожных неровностей для повышения безопасности и снижения числа ДТП.

Смертность на дорогах Подмосковья сократилась на 11%>>