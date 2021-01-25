РИАМО - 25 янв. Пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции, расположенный в торговом центре, заработал в подмосковном Реутове, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В торговом центре «Реутов парк» 24 января открыли еще один пункт вакцинации от Covid-19. Желающих позаботиться о своем здоровье врачи будут ждать по будням с 14:00 до 20:00, а в выходные с 12:00 до 20:00», - говорится в сообщении.

Привиться можно без записи. Самые главные требования – наличие у граждан старше 18 лет паспорта и полиса ОМС.

«Наш приоритет – сделать вакцинацию против Covid-19 доступной, удобной и безопасной. Жители от 18 лет абсолютно бесплатно и на добровольной основе в два этапа могут привиться современной вакциной «Гам-Ковид-Вак», которая прошла все необходимые клинические испытания. Вторая доза вакцины необходима для окончательного формирования иммунитета. При ее отсутствии не гарантируется стопроцентная защита от заражения», - сказал Каторов.

Вся процедура занимает не более 20 минут, реутовчане уже оценили простоту и удобство посещения данного пункта вакцинации.

«Конечно же, здесь прививаться комфортнее и удобнее, и нет очередей. Гуляешь по торговому центру, сделала прививку и дальше идешь по свои делам», - отметила жительница подмосковного Реутова.

Для записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции также работают телефоны регистратур поликлиники №1 8 (495)-528-30-30 и поликлиники №2 8(495)791-15-89, единый номер 112 и сайт государственных услуг Московской области.

Текстовая трансляция

25 ЯНВАРЯ

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