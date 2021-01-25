РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 янв. В Домодедове юнармейцы в рамках Всероссийской акции «Покормите птиц зимой!» установили около 50 кормушек, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В акции приняли участие более 75 юнармейцев округа.

«Ребята установили уже порядка 50 кормушек», - говорится в сообщении.

Снежной зимой птицы, которые остаются зимовать в регионе, нуждаются в подкормке. Иногда естественный корм становится практически недоступным, поэтому некоторые особи самостоятельно не могут пережить зиму и погибают.

Главная цель акции - оказать посильную помощь птицам, зимующим в нашей местности, пережить морозы и недостаток пищи.