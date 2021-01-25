РИАМО - 25 янв. За прошедшую неделю количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в Подмосковье сократилось на 26%, в регионе начали закрывать ковидные койки, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Выявление в сутки снизилось на 15%. Количество госпитализаций снизилось на 26%. Количество пациентов на дому снизилось на 3%. С сегодняшнего дня мы закрыли на прием 3,7 тысячи коек», - сказала Стригункова на совещании губернатора региона с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе приступили к сворачиванию коек из-за снижения количества госпитализаций пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в Подмосковье выявили 1163 новых случаев заражения, 1118 пациентов вылечились, а 21 пациент скончался.

В регионе действует масштабная вакцинация от коронавируса. Поставить прививки можно не только в поликлиниках, но и выездных пунктах.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

25 ЯНВАРЯ

- 37 пунктов вакцинации от Covid открыли в подмосковных стационарах за неделю. Всего в регионе работают 130 точек вакцинации от коронавируса в стационарах.

- Количество госпитализаций Covid‑пациентов в Подмосковье за неделю сократилось на 26%. Выявление новых случаев в сутки снизилось на 15%.

- Более 1,2 тыс человек поставили привику от Covid‑19 в подмосковных ТЦ. Наибольшее количество вакцинаций в торговых центрах отметили в Химках, Сергиевом-Посаде и Балашихе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 163 больных. В Москве - 2 382.

- Российские ученые впервые в мире сфотографировали «британский» штамм коронавируса.

- Онкобольных призвали к осторожности при вакцинации «Спутником V». Врачи не владеют полной информации о влиянии вакцины «Спутник V» на состояние пациентов.