РИАМО - 25 янв. Кампания по вакцинации от коронавируса является важным мероприятием для дальнейшего развития Подмосковья, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Главы очень добросовестно отнеслись к поручениям, которые я давал, это очень важное, знаковое мероприятие. Наш президент уделил этому особое внимание. Мы постараемся, чтобы вакцины поставлялись вовремя», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

На данный момент прививку от коронавируса в Подмосковье сделали свыше 49 тысяч человек. В регионе намерены вакцинировать 60% взрослого населения.

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25 ЯНВАРЯ

- 37 пунктов вакцинации от Covid открыли в подмосковных стационарах за неделю. Всего в регионе работают 130 точек вакцинации от коронавируса в стационарах.

- Количество госпитализаций Covid‑пациентов в Подмосковье за неделю сократилось на 26%. Выявление новых случаев в сутки снизилось на 15%.

- Более 1,2 тыс человек поставили привику от Covid‑19 в подмосковных ТЦ. Наибольшее количество вакцинаций в торговых центрах отметили в Химках, Сергиевом-Посаде и Балашихе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 163 больных. В Москве - 2 382.

- Российские ученые впервые в мире сфотографировали «британский» штамм коронавируса.

- Онкобольных призвали к осторожности при вакцинации «Спутником V». Врачи не владеют полной информации о влиянии вакцины «Спутник V» на состояние пациентов.