РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 янв. В Домодедове в нескольких селах, деревнях и СНТ ожидается отключение электроэнергии 26 января, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«26 января - отключение электроэнергии. С 09:00 до 17:00 обесточенные населенные пункты: село Растуново, деревни Шишкино, Купчинино, Курганье, СНТ «Белые Столбы-2», СНТ «Криптон», СНТ «Виктория», СНТ «Москвич», СНТ «Березка», - говорится в сообщении.

С 9:00 до 12:00 свет отключат в деревнях Лобаново, Юдино, Караваево, Соломыково, СНТ «Ветеран-5», СНТ «Лайнер» и СНТ «Пирамида».

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - отмечается в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети. Московский регион» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.