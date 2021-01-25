РИАМО - 25 янв. От коронавирусной инфекции в Подмосковье в мобильных пунктах вакцинировались более 650 человек за неделю, на текущей неделе будут организованы выезды таких пунктов еще в 17 городских округов, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Вакцинация в мобильных комплексах организована на прошлой неделе – это деревни, вокзалы, железнодорожные станции. Мы сделали 27 выездов, провакцинировано 652 человека», - сказала Стригункова на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Она добавила, что на текущую неделю составлены планы выездов еще в 17 городских округов.

В регионе открыли мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Прививку там можно сделать без предварительной записи.

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Текстовая трансляция

25 ЯНВАРЯ

- 37 пунктов вакцинации от Covid открыли в подмосковных стационарах за неделю. Всего в регионе работают 130 точек вакцинации от коронавируса в стационарах.

- Количество госпитализаций Covid‑пациентов в Подмосковье за неделю сократилось на 26%. Выявление новых случаев в сутки снизилось на 15%.

- Более 1,2 тыс человек поставили привику от Covid‑19 в подмосковных ТЦ. Наибольшее количество вакцинаций в торговых центрах отметили в Химках, Сергиевом-Посаде и Балашихе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 163 больных. В Москве - 2 382.

- Российские ученые впервые в мире сфотографировали «британский» штамм коронавируса.

- Онкобольных призвали к осторожности при вакцинации «Спутником V». Врачи не владеют полной информации о влиянии вакцины «Спутник V» на состояние пациентов.