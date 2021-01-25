РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. В течение минувшей недели Госжилинспекция Московской области обработала в Центре управления регионом 388 заявок от жителей Балашихи из системы Единой диспетчерской службы Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В условный топ наиболее волнующих жителей муниципалитета тем вошли: неисправности дверей в местах общего пользования (49 заявок); ненадлежащая уборка подъездов (40); неполный прогрев прибора отопления (30); неисправности лифтового оборудования (27); неисправное освещение подъезда/входной группы (11)», - говорится в сообщении.

Всего в течение минувшей недели надзорное ведомство обработало в Центре управления регионом 6,8 тысячи заявок жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу региона.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина напомнила, что направить заявку можно через портал eds.mosreg.ru. Управляющие компании должны принять ее в течение 24 часов и затем выполнить в срок, установленный для каждой категории индивидуально. Заявитель либо соглашается с качеством проделанной работы, либо направляет заявку на доработку.

Все это позволяет максимально оперативно решать жилищно-коммунальные проблемы жителей Подмосковья.