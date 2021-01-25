РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. В результате пожара в СНТ «Ордынцы» в Подольске в понедельник выгорели два дома, жителей призвали быть аккуратнее с огнем и соблюдать пожарную безопасность, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник в 3:20 поступило сообщение о загоревшемся доме в СНТ «Ордынцы». К прибытию первых пожарных расчетов происходило открытое горение частного 2-этажного дома по всей площади размерами 12 на 8 метров и создавалась угроза рядом стоящему второму дому (деревянно-щитовой с мансардой), размерами 8 на 5 метров.

«Последствия пожара ликвидировали в 8:28. В результате двухэтажный дом (12 на 8 метров) и дом с мансардой выгорели. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Уважаемые гости и жители Подольска! Будьте аккуратны с огнем! Соблюдайте правила пожарной безопасности», - говорится в сообщении.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 6 единиц техники и 22 человека личного состава.