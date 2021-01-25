РИАМО - 25 янв. В торговых центрах Подмосковья открыты мобильные центры по вакцинации от коронавирусной инфекции, за прошедшую неделю там привились более 1,2 тысячи человек, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«За прошедшую неделю осуществлены 17 выездов в 14 торговых центрах. Провакцинировано 1,2 тысячи человек. Наибольшее количество вакцинированных в торговых центрах – это Химки, Сергиев Посад, Балашиха. Там эта услуга вакцинации пользовалась большим спросом», - сказала Стригункова на совещании губернатора региона с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Она добавила, что с 25 января такие точки открываются еще в 13 торговых центрах в Балашихе, Зарайске, Ступино, Богородске, Электростали и Мытищах.

За прошедшую неделю в Подмосковье от коронавируса привился 25 601 человек. Целью массовой вакцинации от коронавирусной инфекции является вакцинация 60% взрослого населения.

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Текстовая трансляция

25 ЯНВАРЯ

- 37 пунктов вакцинации от Covid открыли в подмосковных стационарах за неделю. Всего в регионе работают 130 точек вакцинации от коронавируса в стационарах.

- Количество госпитализаций Covid‑пациентов в Подмосковье за неделю сократилось на 26%. Выявление новых случаев в сутки снизилось на 15%.

- Более 1,2 тыс человек поставили привику от Covid‑19 в подмосковных ТЦ. Наибольшее количество вакцинаций в торговых центрах отметили в Химках, Сергиевом-Посаде и Балашихе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 163 больных. В Москве - 2 382.

- Российские ученые впервые в мире сфотографировали «британский» штамм коронавируса.

- Онкобольных призвали к осторожности при вакцинации «Спутником V». Врачи не владеют полной информации о влиянии вакцины «Спутник V» на состояние пациентов.