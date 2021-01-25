РИАМО - 25 янв. В Подмосковье за сутки от коронавируса вылечили 1118 человек, с начала пандемии в регионе выздоровели 146 579 Covid-пациентов, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлен 186 551 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3 546 человек», — говорится в сообщении.

При появлении любых симптомов ОРВИ жителям Московской области рекомендуется вызывать врача на дом.

В Подмосковье проводится вакцинация граждан от Covid-19. Вакцинация проводится добровольно, бесплатная прививка делается по полису ОМС.

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