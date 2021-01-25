РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 янв. В подмосковных Котельниках на минувшей неделе восстановили обрыв линии электропередачи на Садовой улице общей протяженностью 70 метров, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«За прошедшую неделю в рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту линий наружного освещения на территории Котельников обслуживающая организация «Норэнерго» заменила восемь светильников и 42 осветительных элемента в микрорайонах Южный, Белая Дача, Опытное поле, а также по улице Садовая. Также сотрудники восстановили обрыв линии электропередачи общей протяженностью 70 метров по улице Садовая», - говорится в сообщении.

Центральную аллею в микрорайоне Силикат очистили от старой неисправной проводки, элементов художественной подсветки и гирлянд, расположенных как на городских опорах освещения, так и на прилегающих к ним деревьях. Демонтировано порядка 200 метров провода.

На линии наружного освещения в микрорайоне Белая Дача восстановили работу 27 светильников путем выявления и устранения последствий короткого замыкания. Также организация очистила 18 опор освещения от несанкционированной и незаконно размещенной рекламы на улицах Садовая и Малая Колхозная.