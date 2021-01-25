РИАМО - 25 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что дорожные и коммунальные службы должны своевременно реагировать на изменения погодных условий.

В понедельник глава региона проводит рабочее совещание с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

«Мы видим, что погодные условия на нашей территории, в Московской области, достаточно сложные. Блок ЖКХ, дорожные службы должны очень своевременно реагировать. И снег, и гололед, и оттепели — вся сезонная специфика должна быть нам, людям опытным, понятна, мы должны ее предвидеть», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что все мелочи имеют принципиальное значение. Если тротуар не обработан реагентом, то человек может получить травму, а неубранные дворы делают жизнь людей некомфортной.

«На все это мы должны максимально оперативно реагировать», - добавил губернатор.

В начале прошлой неделе в Подмосковье сохранялась морозная погода, 21 января прошел снегопад, а затем пришла оттепель с плюсовой температурой.