РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже мобильного телефона стоимостью более 12 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 38-летнего местного жителя о хищении его мобильного телефона из квартиры на улице Быковской. Общая сумма материального ущерба составила более 12 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 20-летний уроженец Ульяновской области, похищенное имущество изъято. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан.