РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 янв. В подмосковных Котельниках на минувшей неделе около 50 человек убирали дороги округа от снега, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На прошедшей неделе в связи с ухудшением погодных условий предприятие МБУ «Спецтранс» находилось в режиме повышенной готовности. Для дорожного покрытия была задействована специализированная техника, а именно: три мини-погрузчика с навесным оборудованием и три самосвала для вывоза снега. В ручной уборке наледи и снега участвовало 47 человек, как дворников, так и дорожных рабочих», - говорится в сообщении.

В рамках плановой уборки на территории города Котельники сотрудники МБУ «Спецтранс» ежедневно убирали тротуары и дороги на закрепленных территориях, мусор с тротуаров, обочин и урн, обрабатывали дороги и тротуары противогололедными реагентами. Также они убрали территорию памятника Неизвестному солдату в микрорайоне Белая Дача, а также вывозили снег с обочин, тротуаров и дорог.