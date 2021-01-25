РИАМО - 25 янв. В Подмосковье прививки от коронавирусной инфекции сделали свыше 49 тысяч человек, на прошлой неделе в регион поступило 64,8 тысячи доз вакцин от коронавирусной инфекции, всего регион получил 133 725 доз вакцины, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Привито, по данным наших больничных учреждений, 49 405 человек. <...>. 46,46 тысячи человек внесено в федеральный регистр вакцинированных от коронавирусной инфекции», – сказала Стригункова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства области и главами округов.

За неделю в Подмосковье от коронавируса привился 25 601 человек.

Целью массовой вакцинации от коронавирусной инфекции является вакцинация 60% взрослого населения.

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25 ЯНВАРЯ

- 37 пунктов вакцинации от Covid открыли в подмосковных стационарах за неделю. Всего в регионе работают 130 точек вакцинации от коронавируса в стационарах.

- Количество госпитализаций Covid‑пациентов в Подмосковье за неделю сократилось на 26%. Выявление новых случаев в сутки снизилось на 15%.

- Более 1,2 тыс человек поставили привику от Covid‑19 в подмосковных ТЦ. Наибольшее количество вакцинаций в торговых центрах отметили в Химках, Сергиевом-Посаде и Балашихе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 163 больных. В Москве - 2 382.

- Российские ученые впервые в мире сфотографировали «британский» штамм коронавируса.

- Онкобольных призвали к осторожности при вакцинации «Спутником V». Врачи не владеют полной информации о влиянии вакцины «Спутник V» на состояние пациентов.