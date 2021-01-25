РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 янв. Полицейские в подмосковном Подольске задержали бывшего сотрудника фирмы за присвоение чужих денежных средств, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что бывший сотрудник фирмы присвоил денежные средства, которые являлись оплатой за доставленный товар. Общая сумма материального ущерба составила более 23 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 32-летний уроженец Ростовской области. В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.