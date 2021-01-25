РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 янв. В подмосковных Котельниках в уборке снега и устранении гололеда участвуют около 50 рабочих, сообщила «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы администрации округа.

«В ручной уборке Котельников от снега и льда задействовано 45 человек. Идет посыпка закрепленных тротуаров реагентами и песко-соляной семью по всем районам города», - сказала представитель.

Она добавила, что с помощью спецтехники ведется вывоз снега с дорог, а также подметание от снежной каши. С помощью погрузчиков формируют кучи снега для вывоза.

«Вывоз снега осуществляется из микрорайона Южный, старого въезда и Окружного проезда», - заключила представитель.