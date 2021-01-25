РИАМО - 25 янв. Укрупнение муниципалитетов проводится для того, чтобы эффективно концентрировать ресурсы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник глава региона проводит рабочее совещание с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

«Мы спокойно планово идем на укрупнение, объединение территорий для того, чтобы человек не чувствовал границ, чтобы все было предельно слаженно», - сказал Воробьев.

Он отметил, что команда каждого главы округа должна иметь «дикое» желание работать на результат.

«Все объединения делаются <...> для того, чтобы сконцентрировать ресурсы, унифицировать систему тарифов и сделать жизнь людей более комфортной», - добавил Воробьев.

Губернатор призвал уделить особое внимание Озерам, так как это непростая территория. Он также напомнил о том, как велась работа над объединением другой сложной территории — Пушкинского округа.

Муниципалитеты Подмосковья наделили полномочиями по подготовке к реновации>>