РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 янв. Пятнадцатиэтажный дом на почти 900 квартир планируют достроить в подмосковном Красногорске в августе нынешнего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора провел очередную плановую проверку хода строительства многоквартирного жилого дома вблизи деревни Марьино в городском округе Красногорск.

«На данный момент на объекте ведется устройство внутренних инженерных сетей и отделочные работы. Согласно проекту, внутри пятнадцатиэтажного дома расположатся 896 квартир. Прогнозируемая дата завершения работ – август 2021 года», - прокомментировал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Он также добавил, что на единой подземной автостоянке, относящейся к четырем корпусам жилой застройки, планируется обустроить 809 машиномест.

Застройщиком выступает ООО Специализированный застройщик «Квазар».

«С момента начала строительства на объекте прошло шесть проверочных мероприятий», - заключил Гарибян.