РИАМО - 25 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в начале апреля выступит с программой дальнейшего развития региона, в которой отразит самые чувствительные запросы жителей.
Он подчеркнул, что в регионе сбалансированный бюджет. Воробьев также напомнил, что необходимо направлять ресурсы на решение тех проблем, которые больше всего волнуют жителей Московской области.
«Также обращаю внимание, Игорь Юрьевич (Брынцалов, председатель Мособлдумы – ред.), депутатского корпуса. Прошу подключиться к этой работе для того, чтобы наша программа работы на 2021 год была предельно понятна и воспринималась жителями», - отметил губернатор.
Глава Подмосковья подчеркнул, что каждый житель должен понимать, какие изменения будут происходить в регионе в ближайшей перспективе.
«Перенос моего выступления - традиционно (оно проводится - ред.) плюс минус 29 января - связан с тем, что мы должны посмотреть, насколько ритмично и результативно будет работать экономика, на какие ресурсы мы можем рассчитывать в 2021 году», - заключил Воробьев.
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