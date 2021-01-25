РИАМО - 25 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в начале апреля выступит с программой дальнейшего развития региона, в которой отразит самые чувствительные запросы жителей.

«В первой декаде апреля я выступлю с отчетом перед жителями с программой дальнейшего развития Подмосковья. Для этого поручаю политическому блоку, а также главам провести комплекс мероприятий, которые позволят нам собрать самые чувствительные, самые существенные вопросы каждого города, каждой территории», - сказал Воробьев в ходе совещания с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.

Он подчеркнул, что в регионе сбалансированный бюджет. Воробьев также напомнил, что необходимо направлять ресурсы на решение тех проблем, которые больше всего волнуют жителей Московской области.

«Также обращаю внимание, Игорь Юрьевич (Брынцалов, председатель Мособлдумы – ред.), депутатского корпуса. Прошу подключиться к этой работе для того, чтобы наша программа работы на 2021 год была предельно понятна и воспринималась жителями», - отметил губернатор.

Глава Подмосковья подчеркнул, что каждый житель должен понимать, какие изменения будут происходить в регионе в ближайшей перспективе.

«Перенос моего выступления - традиционно (оно проводится - ред.) плюс минус 29 января - связан с тем, что мы должны посмотреть, насколько ритмично и результативно будет работать экономика, на какие ресурсы мы можем рассчитывать в 2021 году», - заключил Воробьев.

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