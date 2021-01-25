РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. В первый день работы мобильного пункта вакцинации в ТЦ «Выходной» городского округа Люберцы прививку от коронавируса сделали 88 жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«23 января на территории ТЦ «Выходной» для всех желающих защититься от коронавируса с 10:00 до 17:00 был открыт мобильный пункт вакцинации. Прививку сделали 88 люберчан», - говорится в сообщении. ⠀

42 вакцинированных - с хроническими заболеваниями и 34 - старше 60 лет. Кроме того, были шесть пациентов, у которых выявили медицинские противопоказания к вакцинации. Через 21 день всем вакцинированным предстоит сделать вторую прививку. ⠀

Еще один выезд мобильного пункта вакцинации проходит в понедельник. Работают также на территории ТЦ «Выходной» по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №112 до 17:00.

На вакцинацию приглашают всех желающих от 18 лет и старше с паспортом и полисом ОМС.

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25 ЯНВАРЯ

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