РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 янв. Семь команд примут участие в региональном чемпионате Worldskills «Молодые профессионалы» в компетенции «Сервис на воздушном транспорте», который проходит в колледже «Московия» в Домодедове, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Открытие второго этапа регионального чемпионата Worldskills «Молодые профессионалы» прошло в колледже «Московия» в Домодедове в понедельник.

«Профессиональный колледж «Московия» в городском округе Домодедово сегодня уже в шестой раз становится площадкой для соревнований по компетенции «Сервис на воздушном транспорте». Всего участвует семь команд. Пять команд - это студенты образовательных учреждений Московской области, осуществляющих подготовку кадров в области авиационного транспорта и логистики. И две команды - это наши гости из образовательных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга», - сказал заместитель директора ГАПОУ Московской области «Профессиональный колледж «Московия» Павел Рогачев.

Он отметил, что колледж «Московия» в данной компетенции уже 5 лет подряд становился победителем Московской области. С приветственным словом выступила первый заместитель главы Домодедова Марина Ведерникова.

«Хочется пожелать: впереди у вас большие планы. Я желаю вам победы. Трудно победить первый раз, но еще труднее удержать победу уже в шестой раз. Поэтому я желаю всем вам в будущем одержать победу. Я уверена, что аэропорт Домодедово ждет вас в качестве специалистов. И, как говорит наш глава, только вперед!» - сказала Ведерникова.

Она также поздравила участников с Днем студента, который совпал с открытием чемпионата.

Всего в чемпионате Worldskills в Московской области примут участие более 500 студентов и 200 экспертов. Соревнования проходят по 93 компетенциям.

Победители регионального чемпионата войдут в расширенный состав сборной команды Московской области и продолжат подготовку к финалу Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет в мае в Уфе.