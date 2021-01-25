РИАМО - 25 янв. Сокращение количества больничных коек для заразившихся коронавирусной инфекцией идет согласно плану, смысл которого заключается в поэтапном уменьшении, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье приступили к сворачиванию коек из-за снижения количества госпитализаций пациентов с коронавирусом.

«Мы понимаем, что Covid – вещь коварная, поэтому у нас существует план. Он состоит из трехнедельных циклов. Смысл этих циклов заключается в том, что каждую следующую неделю мы увидим заметное сокращение коек и усиление плановой помощи», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

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25 ЯНВАРЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 163 больных. В Москве - 2 382.

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