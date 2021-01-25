РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 янв. Жители подмосковного Красногорска 31 января могут побывать на концерте в честь 18-летия певицы Дианы Андрияновой, сообщила директор МАУ КДК «Мечта» Вероника Андриянова.

«31 января в 12:00 – суперкрутой, позитивный и добрый концерт! Живой звук!» - написала Андриянова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что в праздничном концерте примут участие самые молодые и креативные творческие коллективы молодежного ансамбля «Оберег» и сотрудники КДК «Мечта».

«И самой главной на сцене в этот день станет студентка Московского Губернского колледжа искусств Диана Андриянова - музыкант, певица, саксофонистка», - добавила Андриянова.

Она отметила, что за 15 лет Диана приняла участие более чем в 500 концертов на различных площадках городского округа Красногорск. Девушка является лауреатом международных и всероссийских конкурсов в Москве, Анапе, Санкт-Петербурге, Сочи, Великом Устюге, Костроме, Волгограде, Туле, Переславле-Залесском, Бресте, Киеве, Болгарии, Турции, Египте, Литве, Латвии, Республике Абхазии.

Концерт под названием «18 мне уже» пройдет на площадке клуба «Мечта» по адресу: поселок Нахабино, улица Школьная, дом №2. Уточнить информацию можно по телефону: 8(495)566-33-86.