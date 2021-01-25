РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. В подмосковных Люберцах за минувшую неделю на уборку снега чаще всего жаловались жители ЖК «Кореневский Форт» и микрорайона Красная Горка, сообщил в понедельник начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации округа Дмитрий Баранов.

«На минувшей неделе чаще всего на отсутствие уборки снега жаловались жители ЖК «Кореневский Форт» и микрорайона Красная Горка», - сказал Баранов.

Он добавил, что жители жаловались на грязные тротуары и дороги, а также на отсутствие уборки на остановочных павильонах.