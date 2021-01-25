РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 янв. Юных жителей Балашихи пригласили на музыкальную программу «Духовой калейдоскоп», которая пройдет 30 января в детской школе искусств №7, музыкальные номера исполнят на саксофоне, альте, теноре, трубе и валторне, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Мероприятие состоится в концертном зале ДШИ №7 30 января в 17:00. В концерте принимают участие ученики почетного работника общего образования РФ, преподавателя по классу саксофона Сергея Васильева, а также преподавателя по классу медных духовых инструментов Анатолия Шевченко. Музыкальная программа состоит из двух частей и ориентирована на детей и учащихся школы», - говорится в сообщении.

Первая часть программы включает в себя загадки, занимательные истории, интересные факты об инструментах и их создателях. Музыкальная часть состоит из музыки разных жанров, таких, как классика, джаз, блюз, известные мелодии из кинофильмов.