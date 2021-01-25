РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. За минувшие сутки в Люберцах выявили 84 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии число инфицированных в округе составило 5 296 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 163 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

«В Люберцах выявили за сутки 84 новых случая коронавируса. Всего в округе насчитывается 5 296 пациентов с Covid-19», - говорится в сообщении.

В Котельниках выявили семь новых заболевших коронавирусом за сутки, всего в округе зарегистрировали 1 398 пациентов с Covid-19. В Дзержинском выявили 17 зараженных, количество заболевших с начала пандемии составило там 1 662 человека.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлен 186 551 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3 546 человек. Выздоровели и выписались 146 579 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

25 ЯНВАРЯ

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- Количество госпитализаций Covid‑пациентов в Подмосковье за неделю сократилось на 26%. Выявление новых случаев в сутки снизилось на 15%.

- Более 1,2 тыс человек поставили привику от Covid‑19 в подмосковных ТЦ. Наибольшее количество вакцинаций в торговых центрах отметили в Химках, Сергиевом-Посаде и Балашихе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 163 больных. В Москве - 2 382.

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