РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 янв. Свыше 13,2 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске с начала пандемии, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

3 418 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье с 23 по 25 января. В том числе 1 163 случая – за минувшие сутки.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлен 186 551 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3 546 человек. Выздоровели и выписались 146 579 человек. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 13 275 (плюс 22)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

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Текстовая трансляция

25 ЯНВАРЯ

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- Количество госпитализаций Covid‑пациентов в Подмосковье за неделю сократилось на 26%. Выявление новых случаев в сутки снизилось на 15%.

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