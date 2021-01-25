РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 янв. Жителей Королева приглашают принять участие в мониторинге цен на продукты питания в течение первого квартала 2021 года, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты округа Ольга Корнеева.

Общественная палата регулярно проводит мониторинг цен в магазинах города. На данный момент проверяющие необоснованного роста цен не зафиксировали.

«Мониторинг цен на продукты питания будет осуществляться в течение первого квартала 2021 года. Принять участие в нем может любой желающий, заполнив специально подготовленную форму: https://forms.yandex.ru/u/5fe24dd4dfd14c6a072f7800/», - сказала Корнеева.

Результаты мониторинга будут докладываться в профильные центральные исполнительные органы государственной власти Московской области и размещаться на официальном сайте Общественной палаты Московской области.