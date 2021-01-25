РИАМО - 25 янв. Столичные пожарные потушили возгорание в квартире девятиэтажного дома на шоссе Энтузиастов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Пожар вспыхнул по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 100, корпус 7. Информация о возгорании поступила спасателям в 09:26.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарно-спасательных подразделений на шестом этаже девятиэтажного жилого дома происходило загорание в одной из квартир на общей площади около 15 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Ликвидировать возгорание удалось в 09:47. Информации о пострадавших не поступало.