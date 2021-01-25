РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 янв. В городском округе Мытищи более 7,3 тысячи жителей в возрасте 65 лет и старше получают ежемесячную доплату в размере 1 тысячи рублей, сообщается на сайте администрации горокруга.

«С 1 мая прошлого года в Подмосковье установлена новая мера социальной поддержки для неработающих одиноко проживающих пенсионеров. Выплата составляет 1 тысячу рублей. В Мытищах ее получают 7 378 человек. Доплата назначается автоматически, никаких заявлений льготникам писать не нужно», - говорится в сообщении.

Если данная выплата не была назначена автоматически, необходимо обратиться по предварительной записи в Мытищинское управление соцзащиты населения.