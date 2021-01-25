РИАМО - 25 янв. За прошедшие сутки врачи столицы вылечили от коронавирусной инфекции 5274 человека, общее число выздоровевших в мегаполисе составляет 779 824 человека, сообщает оперштаб Москвы.

«В Москве за сутки выявлено 2382 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 857 человек. В столице скончался 61 пациент», – говорится в сообщении.

Жителей мегаполиса просят оставаться дома при возникновении любых симптомов ОРВИ, а также соблюдать масочный и перчаточный режим в транспорте и общественных местах.

В настоящее время в столице продолжается вакцинация от Covid-19. Привиться можно в 100 пунктах в поликлиниках и в выездных пунктах в общественных местах.

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Текстовая трансляция

25 ЯНВАРЯ

- 37 пунктов вакцинации от Covid открыли в подмосковных стационарах за неделю. Всего в регионе работают 130 точек вакцинации от коронавируса в стационарах.

- Количество госпитализаций Covid‑пациентов в Подмосковье за неделю сократилось на 26%. Выявление новых случаев в сутки снизилось на 15%.

- Более 1,2 тыс человек поставили привику от Covid‑19 в подмосковных ТЦ. Наибольшее количество вакцинаций в торговых центрах отметили в Химках, Сергиевом-Посаде и Балашихе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 163 больных. В Москве - 2 382.

- Российские ученые впервые в мире сфотографировали «британский» штамм коронавируса.

- Онкобольных призвали к осторожности при вакцинации «Спутником V». Врачи не владеют полной информации о влиянии вакцины «Спутник V» на состояние пациентов.