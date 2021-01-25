РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 янв. Безопасность пассажирских перевозок на автобусах проконтролируют в подмосковном Красногорске до конца января, говорится в сообщении 11 батальона ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Перевозки пассажиров автобусами занимают одно из ведущих мест в сфере перевозок автомобильным транспортом. Ежегодно доля таких перевозок увеличивается. При этом тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях с автобусами остается высокой. Это ставит работу по обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами в ряд приоритетных направлений деятельности занятых в данной сфере организаций.

«В целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля и требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок в Московской области, в том числе в зоне ответственности 11 батальона ДПС, в период с 25 по 31 января 2021 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», - говорится в сообщении.

Ежедневно сотрудники 11 батальона ДПС проводят мероприятия по массовой проверке автобусов. Под особый контроль взяты автобусы, осуществляющие межрегиональные перевозки, а также организованные перевозки групп детей.

«В ходе проведения рейдов проверяется техническое состояние автобусов, соблюдение правил перевозки пассажиров, наличие у водителей права на управление транспортным средством и разрешения на работу, соблюдение водителями режима труда и отдыха», - добавляется в материале.

Инспекторы обращают особое внимание на выявление автобусов с внесенными в их конструкцию изменениями, не зарегистрированными в ГИБДД.

11 батальон ДПС контролирует ряд дорог в Красногорске, в том числе Волоколамское шоссе и часть Новорижского шоссе.