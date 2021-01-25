РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 янв. В стационары Люберец госпитализированы 250 жителей с коронавирусом, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«В Люберцах с начала пандемии зарегистрировали более пяти тысяч заболевших коронавирусом. Госпитализированы в стационары сейчас 250 пациентов», - сказал Семенцов.

Он добавил, что на дому лечатся 938 человек. 3,6 тысячи пациентов с начала пандемии были выписаны.

«За неделю поступило 157 обращений от пациентов», - заключил Семенцов.

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