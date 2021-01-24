РИАМО - 24 янв. Потолок в подземном пешеходном переходе возле станции метрополитена «Комсомольская» провис под тяжестью грунтовых вод, часть его уже разобрали сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГБУ «Гормост».

«В связи с наступлением положительных температур и повышением уровня грунтовых вод крепления подсистемы подвесного потолка ослабли, часть потолка провисла. Это вовремя заметили сотрудники ГБУ «Гормост», - сказал собеседник агентства.



Он отметил, что участок подземного перехода был огорожен предупреждающей лентой.

По его словам, провисшая часть потолка была разобрана специалистами для проведения восстановительных работ.