РИАМО - 24 янв. Специалисты проверили толщину льда на 62 водоемах в Московской области, тонкий лед выявили на водных объектах в 14 городских округах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Толщина льда варьируется от 0 до 50 сантиметров, средняя толщина льда на водоемах Московской области составляет более 29 сантиметров», - говорится в сообщении.

Менее 7 сантиметров лед на реке Оке в Серпухове, Кашире, Озерах, Луховицах, Ступине, Москве-реке в Коломне, Бронницах, Жуковском, реке Лопастне в Чехове, реке Яузе в Мытищах, реке Пахре в Подольске.

Кроме того, тонкий лед выявили на реке Волге в Дубне, Шатурской группе озер в Рошале, реке Нерской, озерах Островное и Светлое в Воскресенске.

В патрулировании водных объектов в регионе задействовано 106 единиц техники и 371 сотрудник поисково-спасательных формирований и ГИМС подмосковного главка МЧС России.

Ранее жителей региона предупредили, что резкое потепление может вызвать интенсивное таяние льда на водоемах, поэтому нужно с осторожность прогуливаться в ближайшие дни около водных объектов.