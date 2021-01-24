РИАМО - 24 янв. Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту перекрытий дорог и тротуаров в центре города на несогласованной акции 23 января, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории города Москвы, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств, повлекшее остановку дорожного движения и блокировку транспортных коммуникаций объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети Москвы», - говорится в сообщении.

По этим фактам уголовное дело возбудили по части 1 статьи 267 УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».

В данной акции приняли участие порядка 4 тысяч человек.

Столичные следователи возбудили уголовные дела после нападения на силовиков на несогласованной акции в центре города.

Агрессивно настроенные участники несанкционированной акции в центре Москвы причинили телесные повреждения сотрудникам правоохранительных органов. Также одному из них распылили в лицо газовый баллончик.

Еще в Пресненском районе Москвы мужчина наехал на машине на полицейского, который потребовал его остановиться.