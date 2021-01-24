РИАМО - 24 янв. Порядка 4 тысяч человек приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии на Пушкинской площади в Москве 23 января, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

«В мероприятии приняли участие около 4 тысяч человек. Полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии все нарушения общественного порядка при проведении несогласованной акции были пресечены», — говорится в сообщении.

23 января в центре города прошла несогласованная акция протеста. Ее участники перекрывали дороги в центре города, мешали проезду общественного транспорта и машин скорой помощи. Из-за этого в выходной день пробки на дорогах достигли 5 баллов из 10 возможных. Некоторые машины такси были заблокированы из-за перекрытия участков дорог участниками акции.

Из-за большого скопления людей временно был заблокирован выход со станций метро «Пушкинская» и «Тверская». Также пассажирам было трудно пройти в вестибюлях данных станций и подземных переходах.

Участники акции мешали движению транспорта на Страстном бульваре, Петровском бульваре и Петровке. После они блокировали движение транспорта на Цветном бульваре. Движение общественного транспорта было затруднено также в районе СИЗО «Матросская тишина».

Пострадавших в больницах нет

По итогам прошедшей акции в приемные отделения городских больниц Москвы доставили 29 человек. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Дальнейшее стационарное лечение не понадобилось.

По данным приложения «Социальный мониторинг», в ходе акции на Пушкинской площади были зафиксированы 19 человек, у которых был выявлен коронавирус.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидситуации.

Нарушений при задержаниях не было

Столичные следователи возбудили уголовные дела после нарушения общественного порядка во время проведения несогласованных акций.

По версии следователей, агрессивно настроенные граждане у Сретенского бульвара ударили сотрудника Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать. Также неизвестными был распылен в лицо правоохранителей слезоточивый газ. А один из участников акции избил сотрудника ОМОНа.

Также участники акции блокировали автомобиль, двигавшийся по Цветному бульвару, повредили его и распылили в лицо водителя слезоточивый газ.

Как отметил глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, нарушений при задержаниях людей на несанкционированных акциях протеста не было.

«Мало того, что они несогласованные (акции - ред.), так они проходят в период эпидемий. Конечно, надо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушения», — сказал Фадеев.

Дети пришли ради любопытства

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова сообщила, что в столице на акции было задержано около 70 детей, всего по России — около 300. Большая часть из них пришла ради любопытства. Маленькие дети, которые пришли вместе с родителями, терялись в толпе.

Самым маленьким задержанным в Москве было 9 и 12 лет. Они не понимали, что могут оказаться в опасности в толпе и признались, что пришли, чтобы просто посмотреть. Малыши не пострадали и уехали со своей мамой к себе домой.

«Сейчас уже эти дети и родители возвращаются к обычной жизни, организаторы и агитаторы, вероятно, получат свои гонорары, а мы не исключаем, что получим обращения от участников незаконных акций, так как могут возникнуть различные затруднения из-за участия в подобных мероприятиях», — сказала Кузнецова.