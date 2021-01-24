РИАМО - 24 янв. Администрация городского округа Реутов продает нежилое помещение площадью 210,9 квадратных метра на Юбилейном проспекте, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Помещение расположено на Юбилейном проспекте в доме №2 (многоквартирный) на втором этаже и находится в собственности городского округа. Оно имеет все коммуникации. Юридически и фактически помещение свободно и не занято другими лицами.

«К объекту есть подъездные пути. Рядом с ним расположены объекты социальной инфраструктуры. Стартовая цена за объект аукциона составляет 16 миллионов 174 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Аукцион пройдет 17 февраля 2021 года. Заявки на участие в аукционе принимаются на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru), номер процедуры 48383.