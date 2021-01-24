РИАМО - 24 янв. Бобслеистка из Подмосковья в составе сборной команды РФ выиграла серебряные медали на первенстве мира, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первенство мира по бобслею прошло 22 января в городе Санкт-Мориц (Швейцария). В турнире принимали участие спортсмены до 23 лет.

«В составе сборной команды России выступали Анастасия Макарова и подмосковная спортсменка Анастасия Курышева. С результатом 2:22.12 секунды девушки заняли вторую ступень пьедестала почета», - говорится в сообщении.

Золото выиграли француженки Марго Бох и Стрингер Мэдисон (2:21.92 секунды), а тройку лучших замкнули представительницы Чехии Виктория Чернанска и Патрисия Хорватова (2:24.55 секунды).

«В середине января Анастасия Курышева в паре с Анастасией Дудкиной стали бронзовыми призерами Кубка Европы по бобслею. На этот раз подмосковная спортсменка превзошла свое предыдущее достижение и завоевала серебряные награды мирового первенства», - отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.