РИАМО - 24 янв. В январе и феврале на некоторых улицах столицы изменят маршруты следования пассажирского транспорта из-за подготовки к параду Победы, сообщается на сайте «Мосгортранса».

«25, 27, 29 января и 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 24, 26 февраля с 06:45 при движении от стадиона «Лужники» вместо улицы Еланского, Плющихи и проезда Девичьего Поля автобусы №С12 поедут по Большой Пироговской улице», - говорится в сообщении.

Кроме того, остановки общественного транспорта «Дом культуры «Каучук» и «Проезд Девичьего Поля» обслуживаться не будут.

Данные изменения введены на время подготовки к параду Победы 9 мая. Они будут действовать до окончания подготовительных мероприятий.

Парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2021 года на Красной площади в столице.