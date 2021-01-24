РИАМО - 24 янв. В подземном пешеходном переходе около станции метро «Комсомольская» в столице частично обрушился потолок, сообщает РЕН ТВ.

В диспетчерской ГБУ «Гормост» сообщили, что в результате происшествия пострадавших нет.

«Из-за попадания грунтовых вод могло произойти разрушение металлических опор», - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий данного инцидента​.

Провисшую часть потолка разобрали в переходе около станции метро «Комсомольская»>>