РИАМО - 24 янв. В подземном пешеходном переходе около станции метро «Комсомольская» в столице частично обрушился потолок, сообщает РЕН ТВ.
В диспетчерской ГБУ «Гормост» сообщили, что в результате происшествия пострадавших нет.
«Из-за попадания грунтовых вод могло произойти разрушение металлических опор», - говорится в сообщении.
В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий данного инцидента.
Провисшую часть потолка разобрали в переходе около станции метро «Комсомольская»>>
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