РИАМО - 24 янв. Аукцион в электронной форме по аренде помещения под магазин объявлен в Наро-Фоминском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Помещение площадью 95,4 квадратных метра расположено в поселке Молодежный. Оно находится в одноэтажном торговом здании промтоварного магазина. Все коммуникации присутствуют — электроснабжение, отопление, водоснабжение и водоотведение.

«Начальная цена годовой арендной платы за пользование нежилым помещением составляет 261 тысячу рублей. Срок аренды составляет пять лет. Нежилое помещение предусмотрено под магазин», — говорится в сообщении.

Аукцион пройдет в электронной форме 5 февраля 2021 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 февраля на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.r), номер процедуры 45581.