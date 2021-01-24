РИАМО - 24 янв. Внештатный врач-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин считает, что избавиться от вредных привычек можно, если соблюдать несколько важных правил, сообщает Nation News.

По его словам, для избавления от вредных зависимостей человеку очень нужна мотивация, у каждого она может быть индивидуальной.

«Заведите новые привычки, к которым будете обращаться, когда попадете в стрессовую ситуацию», — добавил Холдин.

Врач отметил, что новые привычки следует вводить постепенно, так как отказ от вредной зависимости не может быть быстрым. Иногда человеку для избавления от вредных зависимостей может понадобиться квалифицированная помощь.

По его словам, в данном деле человеку также помогает поддержка окружающих. Кроме того, он рекомендовал избегать провокационных ситуаций, а еще выявить первопричину вредной зависимости, чтобы найти ей замену.